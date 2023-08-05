Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович вспоминает свои победы с «Миланом»

05 Августа 2023 • 20:36 Комментировать

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, который уже не является игроком «Милана», цвета которого защищал до недавних пор, вспоминает свои победы в чемпионате Италии - именно с «Миланом», хотя побеждал в Серии А и с «Ювентусом», и с «Интером».

В социальных сетях он выложил ролик, в котором соединены два видео - празднование чемпионского титула в 2011 году, и празднование чемпионского титула в 2022 году. В обоих случаях это произошло при участии Златана, но с разными тренерами - в 2011 с Аллегри, в 2022 с Пиоли.

- Разное время, но одно и то же место, - подписал снятое с крыши автобуса видео шведский игрок.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
21:23 · Италия. Серия А
«Фенербахче» очень хочет Крунича
20:36 · Италия. Серия А
Ибрагимович вспоминает свои победы с «Миланом»
20:05 · Италия. Серия А
Сантакроче: «Де Кетеларе может выстрелить в «Аталанте»
19:56 · Италия. Серия А
Ориги может оказаться в «Фиорентине»
19:20 · Италия. Серия А
​Бернардески: «Не удивлюсь, если Лукаку действительно окажется в «Ювентусе»
19:20 · Италия. Серия А
​«Аль-Хиляль» не отказывается от Осимхена
19:06 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Уэнсдэй» арендовал вратаря у «Милана»
18:51 · Италия. Серия А
Бернардески: «Ювентус» должен оставить Влаховича»
18:42 · Италия. Серия А
Бернардески не исключает возвращение в Италию
18:22 · Италия. Серия А
​Буффон: «Готов немедленно помогать Манчини»
17:31 · Италия. Серия А
​Буффон: «Я возвращаюсь в сборную…»
17:21 · Италия. Серия А
«Наполи» следит за Ленгле слухи
16:32 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» объявила о подписании экс-защитника «Барселона» официально
16:24 · Германия. Бундеслига
​Госенс решил остаться в «Интере»
13:52 · Италия. Серия А
Шомуродов ракрыл свою цель в «Кальяри»
Все новости
Рекомендуем