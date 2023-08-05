Ибрагимович вспоминает свои победы с «Миланом»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, который уже не является игроком «Милана», цвета которого защищал до недавних пор, вспоминает свои победы в чемпионате Италии - именно с «Миланом», хотя побеждал в Серии А и с «Ювентусом», и с «Интером».

В социальных сетях он выложил ролик, в котором соединены два видео - празднование чемпионского титула в 2011 году, и празднование чемпионского титула в 2022 году. В обоих случаях это произошло при участии Златана, но с разными тренерами - в 2011 с Аллегри, в 2022 с Пиоли.

- Разное время, но одно и то же место, - подписал снятое с крыши автобуса видео шведский игрок.