Сантакроче: «Де Кетеларе может выстрелить в «Аталанте»

Бывший игрок «Пармы» и «Наполи» Фабиано Сантакроче считает, что у де Кетеларе могут пойти дела на лад в «Аталанте», куда он перейдет из «Милана». При Стефано Пиоли у де Кетеларе почему-то не получилось заиграть, и уже во второй половине сезона стало понятно, что с ним будут расставаться.

- Как игрок «Аталанты» он может сделать прорыв. У него еще не было возможности. В «Аталанте» у него будет идеальный тренер для того, чтобы раскрываться. В «Милане» не получилось, - цитирует слова Сантакроче pianetamilan.it.

Напомним, что Шарль де Кетеларе стал самым дорогим приобретением «Милана» за долгие годы, за него выложили 32 миллиона евро.