Ориги может оказаться в «Фиорентине»

Бельгийский нападающий Дивок Ориги не пришелся ко двору в «Милане», куда перебрался ровно год тому назад. Еще зимой клуб начал искать возможности достойно избавиться от услуг бывшего игрока английского «Ливерпуля», но не сумел сделать этого тогда, не получается пока что и сейчас.

Тем не менее, работа по этому направлению идет - как сообщает pianetamilan.it, новым претендентом на услуги игрока можно считать «Фиорентину». Но пока всего лишь претендентом, потому что в сфере интересов «фиалок» также Нзоло из «Специи» и Дуван Сапата из «Аталанты», и Ориги предстоит конкурировать с ними.