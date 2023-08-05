​Бернардески: «Не удивлюсь, если Лукаку действительно окажется в «Ювентусе»

Итальянский полузащитник Федерико Бернардески, который в прошлом выступал в туринском «Ювентусе», прокомментировал возможное появление в этом клубе бельгийского форварда Ромелу Лукаку, слухи о чем циркулируют достаточно давно. По словам Бернардески, моральная сторона дела его не беспокоит, так как футбол уже давно стал бизнесом, и потому он не удивится, если так и случится.

- Я не буду удивлен, потому что сегодняшний футбол стал бизнесом, и эта тенденция все более и более очевидна, - цитирует слова игрока канадского «Торонто» итальянское новостное агентство ITASportPress.