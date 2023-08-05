Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Бернардески: «Не удивлюсь, если Лукаку действительно окажется в «Ювентусе»

05 Августа 2023 • 19:20 Комментировать

Итальянский полузащитник Федерико Бернардески, который в прошлом выступал в туринском «Ювентусе», прокомментировал возможное появление в этом клубе бельгийского форварда Ромелу Лукаку, слухи о чем циркулируют достаточно давно. По словам Бернардески, моральная сторона дела его не беспокоит, так как футбол уже давно стал бизнесом, и потому он не удивится, если так и случится.

- Я не буду удивлен, потому что сегодняшний футбол стал бизнесом, и эта тенденция все более и более очевидна, - цитирует слова игрока канадского «Торонто» итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Ромелу Лукаку Федерико Бернардески
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
20:05 · Италия. Серия А
Сантакроче: «Де Кетеларе может выстрелить в «Аталанте»
19:56 · Италия. Серия А
Ориги может оказаться в «Фиорентине»
19:20 · Италия. Серия А
​Бернардески: «Не удивлюсь, если Лукаку действительно окажется в «Ювентусе»
19:20 · Италия. Серия А
​«Аль-Хиляль» не отказывается от Осимхена
19:06 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Уэнсдэй» арендовал вратаря у «Милана»
18:51 · Италия. Серия А
Бернардески: «Ювентус» должен оставить Влаховича»
18:42 · Италия. Серия А
Бернардески не исключает возвращение в Италию
18:22 · Италия. Серия А
​Буффон: «Готов немедленно помогать Манчини»
17:31 · Италия. Серия А
​Буффон: «Я возвращаюсь в сборную…»
17:21 · Италия. Серия А
«Наполи» следит за Ленгле слухи
16:32 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» объявила о подписании экс-защитника «Барселона» официально
16:24 · Германия. Бундеслига
​Госенс решил остаться в «Интере»
13:52 · Италия. Серия А
Шомуродов ракрыл свою цель в «Кальяри»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов высказался о возможном переходе Хлусевича в «Болонью»
12:51 · Италия. Серия А
В «Салернитане» высказались о возможном трансфере Миранчука
Все новости
Рекомендуем