​«Аль-Хиляль» не отказывается от Осимхена

«Аль-Хиляль» не теряет надежды подписать нападающего Виктора Осимхена в летнее трансферное окно. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Бен Джейкобс.

Отмечается, что саудовский клуб предлагает Осимхену около 1 миллиона фунтов в неделю – такая информация уже проскакивала. «Аль-Хиляль» надеется заполучить статусного форварда после того, как клуб не смог пригласить Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

В то же время «Наполи» рассчитывает договориться с 24-летним Осимхеном о продлении трудового соглашения.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Виктора Осимхена в 120 миллионов евро.