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Чемпионат Италии. Серия А

Бернардески: «Ювентус» должен оставить Влаховича»

05 Августа 2023 • 18:51 Комментировать

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески, ныне выступающий за «Торонто» в американской серии МЛС, считает, что «Ювентусу» не стоит спешить расставаться с сербским форвардом Душаном Влаховичем, а лучше предоставить ему условия для раскрытия своего потенциала, который Бернардески считает очень высоким.

- Влаховича нужно оставить в составе, я совершенно уверен в этом. Он будет забивать по двадцать пять голов за сезон, если все будет в порядке со здоровьем. Душан - отличный игрок, молодой, с хорошим ударом, - цитирует слова Бернардески итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Бернардески Душан Влахович
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