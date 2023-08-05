Бернардески: «Ювентус» должен оставить Влаховича»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески, ныне выступающий за «Торонто» в американской серии МЛС, считает, что «Ювентусу» не стоит спешить расставаться с сербским форвардом Душаном Влаховичем, а лучше предоставить ему условия для раскрытия своего потенциала, который Бернардески считает очень высоким.

- Влаховича нужно оставить в составе, я совершенно уверен в этом. Он будет забивать по двадцать пять голов за сезон, если все будет в порядке со здоровьем. Душан - отличный игрок, молодой, с хорошим ударом, - цитирует слова Бернардески итальянское новостное агентство ITASportPress.