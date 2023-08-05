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Чемпионат Италии. Серия А

Бернардески не исключает возвращение в Италию

05 Августа 2023 • 18:42 Комментировать

В июле появились слухи о том, что 29-летний полузащитник Федерико Бернардески мог бы вернуться в Италию из МЛС (не мест лишения свободы, разумеется), где он сейчас выступает за «Торонто». Сам Бернардески не исключает подобного развития событий, но уточняет, что для этого должен получить соответствующее предложение, отвечающее его запросам.

- Вернуться в Италию? Мне было бы приятно вернуться в Италию, если появится такая возможность. Н для этого я должен получить хорошее предложение и почувствовать, что меня хотят. Тогда и решим, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Федерико Бернардески
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