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Чемпионат Италии. Серия А

​Буффон: «Готов немедленно помогать Манчини»

05 Августа 2023 • 18:22 Комментировать

Джанлуиджи Буффон, завершив игровую карьеру, тут же нашел себе место в национальной команде - он будет делегатом «скуадры адзурры», в составе которой в 2006 году стал чемпионом мира. Знаменитый голкипер дал понять, что готов приступить к исполнению своих новых обязательств немедленно.

- Я готов помогать Роберто Манчини, прямо сейчас. Я всегда думал о сборной, в ней важны не медали, а готовность работать, жертвовать собой, день за днем. А это как раз про меня. Занять место, которое столько лет занимал Джиджи Рива - это честь для меня, это такое ответственность, - цитирует слова Буффона итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джанлуиджи Буффон
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