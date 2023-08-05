​Буффон: «Готов немедленно помогать Манчини»

Джанлуиджи Буффон, завершив игровую карьеру, тут же нашел себе место в национальной команде - он будет делегатом «скуадры адзурры», в составе которой в 2006 году стал чемпионом мира. Знаменитый голкипер дал понять, что готов приступить к исполнению своих новых обязательств немедленно.

- Я готов помогать Роберто Манчини, прямо сейчас. Я всегда думал о сборной, в ней важны не медали, а готовность работать, жертвовать собой, день за днем. А это как раз про меня. Занять место, которое столько лет занимал Джиджи Рива - это честь для меня, это такое ответственность, - цитирует слова Буффона итальянское новостное агентство ITASportPress.