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Чемпионат Италии. Серия А

​Буффон: «Я возвращаюсь в сборную…»

05 Августа 2023 • 17:31 Комментировать

Джанлуиджи Буффон на днях объявил о завершении карьеры футболиста. Всё идёт к тому, что 45-летний экс-вратарь получит должность в Федерации футбола Италии и будет работать в национальной сборной. Сам Буффон подтверждает это публикацией в социальных сетях.

«Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребёнок, который 30 лет назад впервые пересёк ворота Коверначо, всё ещё хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками», - написал Буффон.

Отметим, что в качестве футболиста Джанлуиджи Буффон отыграл за сборную Италии 176 матчей. В 2006 году Буффон становился чемпионом мира. В финале того мундиаля «скуадра адзурра» обыграла Францию по пенальти после ничьей 1:1.

Ближайшие матчи сборная Италии проведёт в сентябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джанлуиджи Буффон
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