Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» следит за Ленгле слухи

05 Августа 2023 • 17:21 Комментировать

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может стать новым игроком «Наполи».

По сведениям Football Espana, «Наполи» может подписать Ленгле в качестве замены Ким Мин Джэ, который ранее перебрался в «Баварию». Сообщается, что «Барселона» потребует у неаполитанцев за своего игрока порядка 15 миллионов евро, но эта сумма не станет проблемой для итальянской команды.

Ранее появилась информация, что за Ленгле следит «Милан», но сам футболист хочет продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме». Напомним, в прошлом сезоне француз выступал за «шпор» на правах аренды.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 10 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Клеман Ленгле трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
17:31 · Италия. Серия А
​Буффон: «Я возвращаюсь в сборную…»
17:21 · Италия. Серия А
«Наполи» следит за Ленгле слухи
16:32 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» объявила о подписании экс-защитника «Барселона» официально
16:24 · Германия. Бундеслига
​Госенс решил остаться в «Интере»
13:52 · Италия. Серия А
Шомуродов ракрыл свою цель в «Кальяри»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов высказался о возможном переходе Хлусевича в «Болонью»
12:51 · Италия. Серия А
В «Салернитане» высказались о возможном трансфере Миранчука
12:13 · Италия. Серия А
Агент: «Лаутаро Мартинес входит в тройку лучших форвардов мира» 1
11:12 · Италия. Серия А
Нигматуллин оценил карьеру Буффона
10:49 · Италия. Серия А
«Шахтёр» не продаст Трубина дешевле 20 миллионов евро
10:39 · Италия. Серия А
Агент Санчеса предложил «Интеру» вернуть игрока
10:17 · Италия. Серия А
Украинец Малиновский может продолжить карьеру в Турине
10:11 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Аталанта» закрыла сделку по Скамакке
09:55 · Англия. Премьер-лига
Влахович даже не рассматривает вариант с уходом из «Ювентуса»
08:40 · Италия. Серия А
«Рома» продала полузащитника испанскому клубу
Все новости
Рекомендуем