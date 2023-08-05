Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может стать новым игроком «Наполи».

По сведениям Football Espana, «Наполи» может подписать Ленгле в качестве замены Ким Мин Джэ, который ранее перебрался в «Баварию». Сообщается, что «Барселона» потребует у неаполитанцев за своего игрока порядка 15 миллионов евро, но эта сумма не станет проблемой для итальянской команды.

Ранее появилась информация, что за Ленгле следит «Милан», но сам футболист хочет продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме». Напомним, в прошлом сезоне француз выступал за «шпор» на правах аренды.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 10 млн евро.