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Чемпионат Италии. Серия А

​«Фиорентина» объявила о подписании экс-защитника «Барселона» официально

05 Августа 2023 • 16:32 Комментировать

«Фиорентина» посредством своего официального сайта объявила о подписании контракта с Йерри Миной. Условия трудового соглашения – даже его сроки – клуб Серии А не раскрывает.

Если брать Европу, то Мина выступал за «Барселону» и «Эвертон». В «Фиорентину» 28-летний колумбиец перебирается в статусе свободного агента.

В первом туре чемпионата Италии «Фиорентина» будет играть против «Дженоа» на поле соперника. Игра пройдёт в субботу, 19 августа.

Отметим, что в прошлом сезоне Серии А «Фиорентина» финишировала на восьмой позиции. Также команда добралась до финалов Кубка Италии и Лиги конференций, где уступала своим соперникам.

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