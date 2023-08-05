«Фиорентина» посредством своего официального сайта объявила о подписании контракта с Йерри Миной. Условия трудового соглашения – даже его сроки – клуб Серии А не раскрывает.

Если брать Европу, то Мина выступал за «Барселону» и «Эвертон». В «Фиорентину» 28-летний колумбиец перебирается в статусе свободного агента.

В первом туре чемпионата Италии «Фиорентина» будет играть против «Дженоа» на поле соперника. Игра пройдёт в субботу, 19 августа.

Отметим, что в прошлом сезоне Серии А «Фиорентина» финишировала на восьмой позиции. Также команда добралась до финалов Кубка Италии и Лиги конференций, где уступала своим соперникам.