Шомуродов ракрыл свою цель в «Кальяри»

Новичок «Кальяри» Элдор Шомуродов высказался о переходе в новый клуб. 28-летний узбекистанец арендован у столичной «Ромы» до конца сезона-2023/2024 с правом последующего выкупа.

«Моя основная цель – помочь команде. Меня хорошо приняли в коллективе. Чувствую, что в меня верят. Очень хочу внести свой вклад. Что касается голов на сезон, то у меня есть в голове одна цифра, но я ее вам не раскрою», - передает слова нападающего Tuttomercatoweb.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Шомуродов провел 22 поединка. Нападающий записал себе в актив один забитый мяч и две результативные передачи.