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Чемпионат Италии. Серия А

Шомуродов ракрыл свою цель в «Кальяри»

05 Августа 2023 • 13:52 Комментировать

Новичок «Кальяри» Элдор Шомуродов высказался о переходе в новый клуб. 28-летний узбекистанец арендован у столичной «Ромы» до конца сезона-2023/2024 с правом последующего выкупа.

«Моя основная цель – помочь команде. Меня хорошо приняли в коллективе. Чувствую, что в меня верят. Очень хочу внести свой вклад. Что касается голов на сезон, то у меня есть в голове одна цифра, но я ее вам не раскрою», - передает слова нападающего Tuttomercatoweb.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Шомуродов провел 22 поединка. Нападающий записал себе в актив один забитый мяч и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Элдор Шомуродов
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