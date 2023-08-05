В «Салернитане» высказались о возможном трансфере Миранчука

Спортивный директор «Салернитаны» Морган Де Санктис высказался о возможном трансфере полузащитника «Аталатны» Алексея Миранчука.

«Информация о том, что нам предложили обмен на Миранчука — неправда», - заявил спортивный деятель в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Ранее СМИ сообщали, что клуб из Бергамо предложил обменять россиянина, денежной компенсацией на нападающего Булайе Диа.

Контракт 27-летнего футболиста, который прошлый сезон провел в «Торино», с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.