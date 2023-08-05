Агент: «Лаутаро Мартинес входит в тройку лучших форвардов мира»

Футбольный агент Алехандро Каманьо, который представляет интересы нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, высказался о будущем своего клиента.

«Лаутаро сейчас входит в тройку лучших форвардов мира. Он очень ценит свой нынешний клуб. «Интер» - команда его сердца.

Вариант в Саудовской Аравии? Мартинес предан «Интеру», деньги для него второстепенны», - передает слова агента Tuttomercatoweb.

25-летний аргентинец играет за «нерадзурри» с 2018 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года. Трансферный ценник Лаутаро составляет 85 миллионов евро.