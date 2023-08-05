Нигматуллин оценил карьеру Буффона

Экс-вратарь сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о карьере Джанлуиджи Буффона. 45-летний голкипер недавно объявил о завершении игровой карьеры.

«Буффон был одним из лучших, и лучшим в годы, когда играл, безусловно. Но его время ушло, как и ушло у других культовых вратарей. Нужно сказать спасибо и отдать ему должное», - цитирует Нигматуллина «Советский спорт».

Буффон за свою карьеру поиграл в составе «Пармы», туринского «Ювентуса» и французского «ПСЖ». За национальную сборную Италии Джанлуиджи провел 176 поединков, в которых пропустил 146 мячей.