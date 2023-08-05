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Чемпионат Италии. Серия А

«Шахтёр» не продаст Трубина дешевле 20 миллионов евро

05 Августа 2023 • 10:49 Комментировать

Донецкий «Шахтёр» повесил ценник на своего голкипера Анатолия Трубина, который очень интересен миланскому «Интеру». По информации от La Gazzetta dello Sport, «горняки» не отпустят 22-летнего украинца дешевле, чем за 20 миллионов евро. Это усложняет сделку для «нерадзурри».

«Интер» хочет видеть своим основным голкипером на следующий сезон Янна Зоммера из мюнхенской «Баварии», который должен обойтись клубу всего в 4 миллиона евро. Трубина «нерадзурри» хотят взять на подмену 34-летнему швейцарцу.

«Интер» в качестве альтернативы Трубину рассматривает таких вратарей, как Бето из «Атлетико» Паранаэнсе и Эмиль Аудеро из «Сампдории».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Шахтёр Донецк Анатолий Трубин трансферы футбола - лето 2023
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