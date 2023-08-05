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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Санчеса предложил «Интеру» вернуть игрока

05 Августа 2023 • 10:39 Комментировать

Нападающий Алексис Санчес в ближайшее время может вернуться в миланский «Интер». По информации от журналиста Николо Скиры, чилиец был предложен «нерадзурри». Футболист просит зарплату в размере 3 миллионов евро год и однолетний контракт.

Напомним, Санчес выступал за «Интер» c 2020 года и покинул команду лишь прошлым летом на правах свободного агента. 34-летний Алексис провёл сезон-2022/23 в составе «Марселя», где забил 14 голов в 35 матчах чемпионата Франции. Сейчас чилиец вновь является свободным агентом.

«Интер» ищет нового нападающего, но более приоритетным вариантом ранее считался Фоларин Болагун из лондонского «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес трансферы футбола - лето 2023
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