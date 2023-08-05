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Чемпионат Италии. Серия А

Украинец Малиновский может продолжить карьеру в Турине

05 Августа 2023 • 10:17 Комментировать

Полузащитник сборной Украины и «Марселя» Руслан Малиновский может вернуться в чемпионат Италии, где ранее выступал за «Аталанту». Об этом рапортует журналист Джанлука ди Марцио.

По данным инсайдера, в услугах хавбека заинтересован «Торино». Напомним, что ранее в составе туринского коллектива выступал россиянин Алексей Миранчук.

«Марсель» недавно выкупил Малиновского у «Аталанты» за десять миллионов евро. Контракт Руслана с провансальцами рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне полузащитник провел 20 матчей в рамках Лиги 1. Украинец забил гол, сделал ассист и получил четыре желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Марсель Руслан Малиновский трансферы футбола - лето 2023
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