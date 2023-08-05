«Рома» продала полузащитника испанскому клубу

25-летний испанский полузащитник Гонсало Вильяр покинул итальянскую «Рому». Новым местом работы игрока стала «Гранада».

Как сообщается на официальном сайте клуба, трудовое соглашение с футболистом рассчитано до середины 2027 года. Сумма сделки не разглашается, однако, согласно данным портала Transfermarkt, за трансфер Вильяра испанская сторона выплатила римскому клубу 1,8 миллиона евро.

В прошлом сезоне Вильяр выступал на правах аренды за генуэзскую «Сампдорию» и «Хетафе». Полузащитник провел 32 поединка за эти команды, в которых получил семь желтых карточек.