Назван потенциальный новый клуб Алексея Миранчука

Российский полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» и продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Согласно данным Toro.it, хавбека собирается подписать «Салернитана». Алексея могут обменять на Булайе Диа.

Напомним, что главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини не включил Миранчука на товарищескую встречу против «Униона», которая пройдет в Германии 5 августа.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Алексея составляет 12 миллионов евро, а Диа – 25. Соответственно, «Аталанте» придется доплатить некую сумму за трансфер сенегальского нападающего.