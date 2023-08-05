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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Буффона рассказал, как тот едва не оказался в «Барселоне»

05 Августа 2023 • 03:47 Комментировать

Джанлуиджи Буффон начинал свою долгую карьеру в итальянской «Парме», но в 2001 году его купил туринский «Ювентус». Между тем, как пояснил агент Буффона Сильвано Мартина, вратарь вполне мог оказаться в каталонской «Барселоне», соответствующая договоренность уже существовала, но в дело неожиданно вмешался Турин.

- «Парма» уже договорилась с «Барселоной», и я уже находился в Испании, все обустраивал. Но тут мне позвонил Моджи, который заявил, что Буффон должен остаться в лучшем итальянском клубе. И он остался, - цитирует слова Мартины итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон
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