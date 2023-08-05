​Мората: «Я очень благодарен Моуринью»

Испанский нападающий Альваро Мората признал, что испытывает чувство благодарности по отношению к португальскому специалисту Жозе Моуринью, с которым он работал в мадридском «Реале». При этом Мората заявил также, что не готов вернуться сейчас под начало «Особенного» в итальянскую «Рому»:

- Нет, «Рома» сейчас не вариант для меня. Моуринью великий тренер, он дал мне первый шанс на профессиональном уровне в 2010 году. За это я всегда буду благодарен ему и желаю всего самого наилучшего, - цитирует слова испанского нападающего итальянское новостное агентство ITASportPress.