Меньян: «Хочу быть лучшим»

Французский голкипер итальянского «Милана» Майк Меньян рассказал о том, что мотивирует его - это желание быть лучшим в своем ремесле на поле. Именно с этим желанием он просыпается по утрам, по словам самого Меньяна.

- Быть лучшим в один сезон не так и сложно, быть лучшим на протяжении долгих лет - совсем другой вызов. Потому надо очень много работать над собой, в том числе и ментально. Неважно, находишься ли ты в зените славы - все равно надо работать, - цитирует слова Меньяна итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Майк Меньян выступает за «Милан» с 2021 года.