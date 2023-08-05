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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» арендует де Кетеларе у «Милана» – названы условия сделки

05 Августа 2023 • 00:03 Комментировать
Сассуоло
...
Аталанта
20.08 19:30

Полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе продолжит карьеру в «Аталанте».

Клуб из Бергамо, как и ожидалось, согласовал с «россонери» условия аренды бельгийца. По данным Football Italia, «Аталанта» заплатит «Милану» 3 млн евро, также в договоре будет предусмотрена опция выкупа 22-летнего футболиста за 23 млн евро. Кроме того, как сообщает источник, бергамаски приблизились к подписанию нападающего «Вест Хэма» Джанлуки Скамакки, за которого готовы предложить 30 млн евро. Таким образом, уже в ближайшее время «сине-чёрные» могут объявить о двух громких сделках.

Шарль де Кетеларе связан с «Миланом» контрактом до 2027 года. Перед началом прошлого сезона гранд Серии А приобрёл атакующего хавбека у «Брюгге» за 35,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Вест Хэм Джанлука Скамакка Шарль де Кетеларе трансферы футбола - лето 2023
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