Руди Гарсия станет отцом и собирается жениться

Подруга нового наставника «Наполи», Руди Гарсии, дала понять, что с возвращением в Европу наконец-то сможет состояться их свадьба, тем более, что у пары вскоре родится сын. По словам Франчески Бриенцы, ранее свадьбе помешала так называемая «пандемия COVID»

- Наш сын родится в Ницце, я хочу рожать там. Я уже прохожу там медицинские обследования. Мы должны были сыграть свадьбу два года назад, но пришлось отложить ее из-за пандемии COVID. Мы обязательно сыграем свадьбу, - цитирует слова Бриенцы Corriere Dello Sera.

Напомним, что итальянский чемпионат Серии А начнется девятнадцатого августа.