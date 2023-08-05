​Раньери дал понять, что «Кальяри» будет его последним клубом

Знаменитый итальянский специалист Клаудио Раньери вернулся в Серию А с «Кальяри», вскоре ему предстоит попытка совершить новое чудо (не такое ли, как с «Лестером»?), а пока что Клаудио вовсю рассказывает о своей преданности нынешнему клубу, в котором, надо заметить, он работал и ранее. По словам Клаудио, «Кальяри» станет последним клубом в его тренерской карьере.

- Думаю, что эта работа в «Кальяри» станет последней в моей тренерской карьере, - цитирует слова итальянского специалиста Rai Calabria.

В предыдущий раз Клаудио Раньери работал в сардинском клубе в период с 1988 по 1991 год.