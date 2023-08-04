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Чемпионат Италии. Серия А

Юнус Муса – о переходе в «Милан»: «Гаттузо говорил, что однажды я могу стать игроком «Милана»

04 Августа 2023 • 22:12 Комментировать
Севилья
...
Валенсия
11.08 22:30

Новичок «Милана» Юнус Муса пообщался с журналистами после переезда в Италию.

Американский футболист перешёл в стан «россонери» из «Валенсии». Трансфер 20-летнего хавбека обошёлся «Милану» в 20 млн евро.

«Я очень счастлив. Я так много улыбаюсь, что у меня уже болит лицо.

Мы обсуждали переход с Пулишичем [товарищем Муса по сборной США], и он поздравил меня. Я рад, что теперь мы будем играть вместе и на клубном уровне.

Помню, когда Гаттузо работал в «Валенсии», он говорил мне, что однажды я могу сыграть за «Милан». Посмотрите, где я теперь!

Я выбрал 80-й номер, так как под ним выступал Роналдиньо. Но мне нравились и многие другие игроки «Милана» из прошлого», – цитирует Football Italia Муса.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Валенсия Дженнаро Гаттузо Юнус Муса
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СЕВИЛЬЯ ВАЛЕНСИЯ
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