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Чемпионат Италии. Серия А

Тер Штеген обратился к Буффону, завершившему карьеру

04 Августа 2023 • 21:31 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал решение Джанлуиджи Буффона завершить игровую карьеру.

Легендарный итальянский вратарь повесил перчатки на гвоздь несколькими днями ранее в возрасте 45 лет.

«Джиджи, ты стал одним из лучших в истории, настоящим примером для всех вратарей. Для меня было огромной честью играть против тебя. Ты провёл замечательную карьеру, с чем я могу тебя лишь поздравить. Желаю всего наилучшего в следующей главе», – написал в социальных сетях немецкий футболист.

Последним клубом Джанлуиджи Буффона стала «Парма». Ранее он на протяжении долгих лет выступал за «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Джанлуиджи Буффон Марк-Андре Тер Штеген
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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