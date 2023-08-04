Тер Штеген обратился к Буффону, завершившему карьеру

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал решение Джанлуиджи Буффона завершить игровую карьеру.

Легендарный итальянский вратарь повесил перчатки на гвоздь несколькими днями ранее в возрасте 45 лет.

«Джиджи, ты стал одним из лучших в истории, настоящим примером для всех вратарей. Для меня было огромной честью играть против тебя. Ты провёл замечательную карьеру, с чем я могу тебя лишь поздравить. Желаю всего наилучшего в следующей главе», – написал в социальных сетях немецкий футболист.

Последним клубом Джанлуиджи Буффона стала «Парма». Ранее он на протяжении долгих лет выступал за «Ювентус».