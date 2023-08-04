Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может перебраться в мадридский «Реал».

Cadena SER утверждает, что «сливочные» рассматривают 23-летнего серба в качестве потенциального усиления. Сообщается, что «Реал» может включиться в борьбу за Влаховича в том случае, если клубу не удастся подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. По данным источника, сам Влахович заинтересован в переходе в «Реал» ради выступления в Лиге чемпионов.

Трудовой договор игрока с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Влаховича в 70 миллионов евро.