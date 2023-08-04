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Чемпионат Италии. Серия А

Юнус Муса стал футболистом «Милана» официально

04 Августа 2023 • 19:43 Комментировать
Болонья
...
Милан
21.08 21:45

Американский полузащитник Юнус Муса официально представлен в качестве новичка итальянского «Милана».

Подтверждение перехода появилось на официальном сайте «россонери». Сообщается, что контракт бывшего хавбека «Валенсии» будет рассчитан до 2028 года. Американец будет выступать в составе полуфиналиста последней Лиги чемпионов под 80-м номером. По информации СМИ, сумма трансфера составила 25 миллионов евро. 

Напомним, что Юнус Муса выступал за «Валенсию» с 2019 года. На его счету 108 матчей в футболке «летучих мышей» и пять забитых голов.

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Милан трансферы футбола - лето 2023 Юнус Муса
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