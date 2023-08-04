Американский полузащитник Юнус Муса официально представлен в качестве новичка итальянского «Милана».

Подтверждение перехода появилось на официальном сайте «россонери». Сообщается, что контракт бывшего хавбека «Валенсии» будет рассчитан до 2028 года. Американец будет выступать в составе полуфиналиста последней Лиги чемпионов под 80-м номером. По информации СМИ, сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

Напомним, что Юнус Муса выступал за «Валенсию» с 2019 года. На его счету 108 матчей в футболке «летучих мышей» и пять забитых голов.