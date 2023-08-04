​Первый тренер высказался о перспективах Миранчука

Александр Воронков, который является первым тренером Алексея Миранчука, дал комментарий по поводу перспектив полузащитника.

Напомним, что прошлый сезон Миранчук провёл на правах аренды в «Торино». В планы «Аталанты» 27-летний россиянин, очевидно, не входит.

«Он готов играть в Серии А в командах среднего уровня, выше - будет тяжелее. Его уже знает вся Италия. Пристанище своё найдет - я в это верю», - сказал Воронков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Воронков отметил, что Миранчуку сейчас не нужно возвращаться в чемпионат России.

Добавим, что действующий контракт Алексея Миранчука с «Аталантой» рассчитан до конца июня 2024 года.