Кокорин – в заявке «Фиорентины» на предсезонный турнир в Англии

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку своего клуба на предсезонный турнир Sela Cup. Всего в клубной заявке нашлось место 27 именам.

Турнир начнётся завтра, 5 августа. Его участниками, помимо «фиалок», станут «Ньюкасл», «Ницца» и «Вильярреал».

Напомним, что у Кокорина после возвращения из аренды из кипрского «Ариса» остаётся ещё год контракта с «Фиорентиной».

В прошлом сезоне «фиалки» завершили чемпионат Италии на восьмом месте, дошли до финалов Кубка Италии и Лиги конференций.

Ранее бывший игрок «Фиорентины» Марко Наппи предположил, что Кокорин ещё может быть полезен клубу, которому принадлежит.