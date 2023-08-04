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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин – в заявке «Фиорентины» на предсезонный турнир в Англии

04 Августа 2023 • 17:32 Комментировать
Дженоа
...
Фиорентина
19.08 21:45

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку своего клуба на предсезонный турнир Sela Cup. Всего в клубной заявке нашлось место 27 именам.

Турнир начнётся завтра, 5 августа. Его участниками, помимо «фиалок», станут «Ньюкасл», «Ницца» и «Вильярреал».

Напомним, что у Кокорина после возвращения из аренды из кипрского «Ариса» остаётся ещё год контракта с «Фиорентиной».

В прошлом сезоне «фиалки» завершили чемпионат Италии на восьмом месте, дошли до финалов Кубка Италии и Лиги конференций.

Ранее бывший игрок «Фиорентины» Марко Наппи предположил, что Кокорин ещё может быть полезен клубу, которому принадлежит.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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ДЖЕНОА ФИОРЕНТИНА
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