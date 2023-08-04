Дюрица: Алексей Миранчук легко найдёт себе новый клуб в Европе

Экс-футболист «Локомотива» Ян Дюрица высказался о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Даже если «Аталанта» не захочет использовать Миранчука в этом сезоне, он точно не останется без игровой практики в Европе. Алексей легко найдет себе новую команду», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «Аталанта» не включила Миранчука в заявку на контрольный поединок с «Унионом», который пройдет 5 августа в Берлине.

Контракт футболиста с итальянской командой действует до конца июля 2024 года. Трансферная стоимость 27-летнего хавбека оценивается в 12 миллионов евро.