Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на товарищеский матч с «Унионом»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попал в заявку команды на товарищеский матч против берлинского «Униона». Об этом «оробичи» сообщили на своем официальном сайте. Стоит отметить, что пресс-служба не назвала причину отсутствия в заявке российского хавбека.

Напомним, минувший сезон 27-летний Миранчук провел в аренде в «Торино», за который сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть ассистов. Трудовой договор игрока с «Аталантой» рассчитан до следующего лета.

Товарищеский матч «Унион» - «Аталанта» состоится завтра, 5 августа. Начало встречи запланировано на 16:30 по мск.