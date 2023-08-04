Мората: «Я очень счастлив в «Атлетико», но не могу контролировать трансферный рынок»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората поделился ожиданиями о своём будущем. Испанского форварда связывают с возвращением в итальянскую Серию А, где в его услугах заинтересована «Рома».

«Я очень счастлив в «Атлетико», но не могу контролировать трансферный рынок. Сейчас я продолжаю стремиться к прогрессу, как это делал на предсезонной подготовке», – цитирует нападающего журналист Николо Скира.

Источник сообщает, что тренер «Ромы» Жозе Моуринью мечтает о воссоединении с Моратой, с которым работал в мадридском «Реале». Португальский определил Альваро главной целью «джаллоросси» на это трансферное окно.