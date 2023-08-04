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Чемпионат Италии. Серия А

Мората: «Я очень счастлив в «Атлетико», но не могу контролировать трансферный рынок»

04 Августа 2023 • 12:56 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората поделился ожиданиями о своём будущем. Испанского форварда связывают с возвращением в итальянскую Серию А, где в его услугах заинтересована «Рома».

«Я очень счастлив в «Атлетико», но не могу контролировать трансферный рынок. Сейчас я продолжаю стремиться к прогрессу, как это делал на предсезонной подготовке», – цитирует нападающего журналист Николо Скира.

Источник сообщает, что тренер «Ромы» Жозе Моуринью мечтает о воссоединении с Моратой, с которым работал в мадридском «Реале». Португальский определил Альваро главной целью «джаллоросси» на это трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Атлетико Мадрид Альваро Мората трансферы футбола - лето 2023
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