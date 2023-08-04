Появились плохие новости по травме Кварацхелии

Появилась новая информация относительно повреждения атакующего полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Как сообщают журналисты Tuttosport, травма может оказаться серьезнее, чем предполагалось.

По сведениям источника, у грузинского вингера могут быть повреждены связки. Если диагноз подтвердится, то Кварацхелия рискует пропустить старт сезона чемпионата Италии.

Первый поединок нового сезона неаполитанский коллектив проведет против «Фрозиноне». Встреча состоится 19 августа.

В прошлом сезоне Серии А 22-летний грузин провел 34 матча, записав на свой счет 12 забитых мячей и десять голевых передач.