Появились плохие новости по травме Кварацхелии

Появилась новая информация относительно повреждения атакующего полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Как сообщают журналисты Tuttosport, травма может оказаться серьезнее, чем предполагалось.
По сведениям источника, у грузинского вингера могут быть повреждены связки. Если диагноз подтвердится, то Кварацхелия рискует пропустить старт сезона чемпионата Италии.
Первый поединок нового сезона неаполитанский коллектив проведет против «Фрозиноне». Встреча состоится 19 августа.
В прошлом сезоне Серии А 22-летний грузин провел 34 матча, записав на свой счет 12 забитых мячей и десять голевых передач.
Бан пользователя