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Чемпионат Италии. Серия А

Появились плохие новости по травме Кварацхелии

04 Августа 2023 • 11:47 Комментировать

Появилась новая информация относительно повреждения атакующего полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Как сообщают журналисты Tuttosport, травма может оказаться серьезнее, чем предполагалось.

По сведениям источника, у грузинского вингера могут быть повреждены связки. Если диагноз подтвердится, то Кварацхелия рискует пропустить старт сезона чемпионата Италии.

Первый поединок нового сезона неаполитанский коллектив проведет против «Фрозиноне». Встреча состоится 19 августа.

В прошлом сезоне Серии А 22-летний грузин провел 34 матча, записав на свой счет 12 забитых мячей и десять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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