«Милан» всерьёз рассматривает возможность трансфера Клемана Ленгле

«Милан» всерьёз рассматривает возможность подписания центрального защитника Клемана Ленгле из каталонской «Барселоны». Как сообщает журналист Джакомо Якобеллис, «россонери» уверены в том, что смогут согласовать трансфер за 10 миллионов евро.

«Барселона» пытается избавиться от Ленгле, но клуб до сих пор так и не смог этого сделать. Каталонцы вели переговоры с лондонским «Тоттенхэмом», в составе которого Клеман выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Впрочем, «шпоры» отказались платить за француза требуемую компенсацию.

Ранее Ленгле также отказался переходить в «Аль-Наср». Футболист предпочитает остаться в Европе.