Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» всерьёз рассматривает возможность трансфера Клемана Ленгле

04 Августа 2023 • 11:28 Комментировать

«Милан» всерьёз рассматривает возможность подписания центрального защитника Клемана Ленгле из каталонской «Барселоны». Как сообщает журналист Джакомо Якобеллис, «россонери» уверены в том, что смогут согласовать трансфер за 10 миллионов евро.

«Барселона» пытается избавиться от Ленгле, но клуб до сих пор так и не смог этого сделать. Каталонцы вели переговоры с лондонским «Тоттенхэмом», в составе которого Клеман выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Впрочем, «шпоры» отказались платить за француза требуемую компенсацию.

Ранее Ленгле также отказался переходить в «Аль-Наср». Футболист предпочитает остаться в Европе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Клеман Ленгле трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
11:28 · Италия. Серия А
«Милан» всерьёз рассматривает возможность трансфера Клемана Ленгле
09:15 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» отказался отдавать за Влаховича за 20 миллионов евро + Лукаку
07:30 · Италия. Серия А
«Ланс» продлил контракт с трансферной целью «Наполи»
02:59 · Италия. Серия А
Новые футболки «Кальяри» сшиты по лекалам 30-летней давности - тогда клуб вышел в полуфинал еврокубка
01:52 · Италия. Серия А
Муриэль может сменить «Аталанту» на клуб из Саудовской Аравии
01:32 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» приняли решение по Лукаку
01:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал «Ювентусу» ценник Парти слухи
00:53 · Италия. Серия А
Дзофф: «Буффон сразу же зарекомендовал себя как полноценный голкипер»
00:44 · Италия. Серия А
Жоао Педро возвращается на родину - подписал контракт с «Гремио»
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Рома» нацелилась на бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» слухи
00:16 · Англия. Премьер-лига
Скамакка отказал нескольким клубам ради «Интера»
00:12 · Италия. Серия А
Защитник «Ювентуса» может усилить «Дженоа»
00:10 · Италия. Серия А
Артур: «Я стал лучше со времён выступления за «Барселону»
00:07 · Италия. Серия А
Дзенга: «Уход Лукаку «Интер» переживёт»
00:02 · Италия. Серия А
Дзенга: «Буффон влиял на футбол на протяжении 25 лет - это невероятно»
Все новости
Рекомендуем