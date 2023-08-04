Он заставил ценить вратарей: каким запомнится Буффон

Джанлуиджи Буффон завершил карьеру. Последний топ-игрок ещё 90-х решил закончить с футболом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает блестящий путь прославленного вратаря.

Буффон закончил раньше: объявление – лишь формальность

На этой неделе Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры, но, по большому счету, это лишь формальная констатация факта. Нет, он, безусловно, играл в прошлом сезоне в «Парме», но Серия В – не тот уровень для великого вратаря, коим является итальянец, чтобы всерьёз рассуждать об этапе карьеры.

Буффон в 2018-м ушёл из «Ювентуса» в «ПСЖ», где в течение сезона делил игровое время с Альфонсом Ареоля. Лишь в Лиге чемпионов он был основным, но парижане умудрились уже в 1/8 финала вылететь от кризисного «МЮ». Спустя год он вернулся в «Ювентус», но уже был вторым номером. Последние два сезона Буффон провёл в «Парме» во второй итальянской лиге, за которой следит не так много людей. Можно сказать, что основную карьеру вратарь закончил еще четыре года назад.

Конечно, было бы очень красиво, вернись Буффон с родной «Пармой» в Серию А. Однако двух неудачных попыток Джиджи посчитал достаточными. Играть ещё год на этом уровне, чтобы потом ещё год в элите – это слишком долго и интенсивно для уже немолодого голкипера. Тем более, в прошлом сезоне из-за травмы Буффон пропустил немало матчей.

Наследие Буффона

Все повторяют, что Буффон великий, и с этим точно не хочется спорить. В конце концов он чемпион мира. Правда, трофеев голкиперу не хватило. Нет в его коллекции победы в Лиге чемпионов: «Ювентус» трижды доходил до решающего матча, но неизменно проигрывал. Во многом желание выиграть Лигу чемпионов и было причиной, по которой Буффон так долго играл на топ-уровне и перешёл в тот же «ПСЖ».

Голкипера порой называли чуть ли не лучшим вратарем в истории футбола. Спорить с этим бессмысленно, просто потому что это нельзя подтвердить или опровергнуть. Во многом это вопрос вкуса. На фоне других коллег Буффон, конечно, выделяется продолжительностью своей карьеры на топ-уровне. Он последний из великих игроков 90-х, кто всё ещё продолжал выходить на поле. Причём в те годы Буффон уже был топ-игроком. Многие юные любители футбола не знают, что «Парма» в то время была очень сильна. «Молочники» ставили себе задачу выиграть Серию А, но ограничились лишь Кубком Италии и Кубком УЕФА, завоёванным в московском финале.

Однако, пожалуй, главным наследием Буффона стало то, что вратарей стали ценить в буквальном смысле этого слова. В 90-е и начале 00-х, когда трансферные выплаты росли на глазах, чаще всего большие деньги тратились на игроков атаки. Однако в 2001-м Буффон стал вратарем, за которого заплатили по тем меркам невероятную сумму. «Ювентус» отдал «Парме» почти 53 миллиона евро. Буффон до сих пор входит в тройку самых дорогих голкиперов за всю историю, уступая лишь Алиссону и Кепе Аррисабалаге. Своей игрой итальянец показал всем клубам: вратари – не менее важная фигура на поле, и за них тоже нужно платить.

Увидим ли мы Буффона ещё в футболе?

Есть ощущение, что этого не случится. Буффон любил находиться в игре и влиять на результат непосредственно, поэтому он так долго и продолжал. Он ловил кайф от самой игры. Если же смотреть на социальные сети, то Буффон явно любит жизнь. Довольно сложно представить его в роли тренера, ведь эта работа подразумевает постоянное давление и напряжение. Есть ощущение, что эта роль не для него.

Возможно, Буффона в какой-то момент и завлекут на менеджерскую должность, но вряд ли от этого он будет получать такой же кайф, как от игры на поле. Итальянец выглядит человеком, который теперь может просто наслаждаться жизнью. Возможно, мы увидим его в роли эксперта, но нет ощущения, что он захочет примерить на себя какую-то полную ответственности роль. Он слишком долго был вратарем, от игры которого зачастую зависело очень многое.

Турнир Количество титулов Чемпионат мира (2006) 1 Чемпионат Италии 10 Кубок Италии 6 Суперкубок Италии 7 Чемпионат Франции 1 Суперкубок Франции 1 Лига чемпионов 0

Роман Андреев