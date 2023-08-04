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Чемпионат Италии. Серия А

«Ланс» продлил контракт с трансферной целью «Наполи»

04 Августа 2023 • 07:30 Комментировать

Австрийский защитник Кевин Дансо подписал новое трудовое соглашение с «Лансом». Теперь 24-летний футболист связан контрактными обязательствами с командой до середины 2027 года, сообщается на официальном сайте клуба.

Дансо пополнил ряды «Ланса» в 2021 году, перебравшись из немецкого «Аугсбурга». Трансферная стоимость защитника оценивается в 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 40 поединках за французский коллектив во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Дансо со стороны «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс трансферы футбола - лето 2023 Кевин Дансо
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