Новые футболки «Кальяри» сшиты по лекалам 30-летней давности - тогда клуб вышел в полуфинал еврокубка

«Кальяри» вернулся в высший свет итальянского футбола с Клаудио Раньери, и сейчас клуб представил свою новую форму на сезон. Как отметили специалисты и подтвердили в пресс-службе «Кальяри», новые футболки сардинцев изготовлены по лекалам формы, в которой выступали футболисты «Кальяри» в сезоне 1993/1994.

Тогда команде удалось выйти в полуфинал Кубка УЕФА - очень престижного европейского турнира, в котором играли клубы, занимавшие вторые-третьи места в своих национальных чемпионатах в ту пору. В четвертьфинале клуб выбил «Ювентус», но проиграл в полуфинале «Интеру» - будущему победителю турнира.

Сейчас сардинцы, видимо, надеются на что-то схожее.