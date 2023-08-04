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Чемпионат Италии. Серия А

Новые футболки «Кальяри» сшиты по лекалам 30-летней давности - тогда клуб вышел в полуфинал еврокубка

04 Августа 2023 • 02:59 Комментировать

«Кальяри» вернулся в высший свет итальянского футбола с Клаудио Раньери, и сейчас клуб представил свою новую форму на сезон. Как отметили специалисты и подтвердили в пресс-службе «Кальяри», новые футболки сардинцев изготовлены по лекалам формы, в которой выступали футболисты «Кальяри» в сезоне 1993/1994.

Тогда команде удалось выйти в полуфинал Кубка УЕФА - очень престижного европейского турнира, в котором играли клубы, занимавшие вторые-третьи места в своих национальных чемпионатах в ту пору. В четвертьфинале клуб выбил «Ювентус», но проиграл в полуфинале «Интеру» - будущему победителю турнира.

Сейчас сардинцы, видимо, надеются на что-то схожее. 

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри
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