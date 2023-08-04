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Чемпионат Италии. Серия А

Муриэль может сменить «Аталанту» на клуб из Саудовской Аравии

04 Августа 2023 • 01:52 Комментировать
Сассуоло
...
Аталанта
20.08 19:30

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль попал в сферу интересов «Аль-Шабаба».

Колумбиец нечасто появлялся в стартовом составе команды Джан Пьеро Гасперини в прошедшем сезоне, поэтому рассматривает возможность смены клуба в текущее трансферное окно. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, 32-летний игрок стал целью саудовского «Аль-Шабаба». При этом, как отмечается, сам форвард предпочитает продолжить карьеру в Европе.

Луис Муриэль отметился тремя забитыми мячами и пятью ассистами в 31 матче за «Аталанту» в минувшей кампании. Текущий трудовой договор футболиста с клубом из Бергамо истекает в июне следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Аль-Шабаб Луис Муриэль трансферы футбола - лето 2023
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