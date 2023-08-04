Муриэль может сменить «Аталанту» на клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль попал в сферу интересов «Аль-Шабаба».

Колумбиец нечасто появлялся в стартовом составе команды Джан Пьеро Гасперини в прошедшем сезоне, поэтому рассматривает возможность смены клуба в текущее трансферное окно. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, 32-летний игрок стал целью саудовского «Аль-Шабаба». При этом, как отмечается, сам форвард предпочитает продолжить карьеру в Европе.

Луис Муриэль отметился тремя забитыми мячами и пятью ассистами в 31 матче за «Аталанту» в минувшей кампании. Текущий трудовой договор футболиста с клубом из Бергамо истекает в июне следующего года.