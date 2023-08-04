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Чемпионат Италии. Серия А

Дзофф: «Буффон сразу же зарекомендовал себя как полноценный голкипер»

04 Августа 2023 • 00:53 Комментировать

Легендарный Дино Дзофф, бывший голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Италии, прокомментировал окончание карьеры Джанлуиджи Буффона, который повесил перчатки на гвоздь в возрасте 45 лет. Он считает, что столь долго Буффон держался в футболе благодаря тому, что сразу же заиграл на высоком уровне и показал себя как голкипер, готовый к такому уровню.

- Цифры говорят сами за себя - он великий голкипер. Я сразу же понял, насколько он хорош. Несмотря на его юный возраст, - цитирует слова Дзоффа итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что итальянский чемпионат Серии А начнется девятнадцатого августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон Дино Дзофф
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