Дзофф: «Буффон сразу же зарекомендовал себя как полноценный голкипер»

Легендарный Дино Дзофф, бывший голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Италии, прокомментировал окончание карьеры Джанлуиджи Буффона, который повесил перчатки на гвоздь в возрасте 45 лет. Он считает, что столь долго Буффон держался в футболе благодаря тому, что сразу же заиграл на высоком уровне и показал себя как голкипер, готовый к такому уровню.

- Цифры говорят сами за себя - он великий голкипер. Я сразу же понял, насколько он хорош. Несмотря на его юный возраст, - цитирует слова Дзоффа итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что итальянский чемпионат Серии А начнется девятнадцатого августа.