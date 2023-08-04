Жоао Педро возвращается на родину - подписал контракт с «Гремио»

Бывший игрок «Кальяри» Жоао Педро возвращается в Бразилию после сезона, проведенного в турецком «Фенербахче». Свое новое соглашение он подписал также сроком на один год, что уже подтвердила пресс-служба клуба. В «Фенербахче» не особо возражали против расставания с игроком, который не оправдал надежд клуба. В прошлом Жоао Педро, разумеется, уже играл в своей родной Бразилии - в составе «Сантоса» и «Атлетико Минейро».

В «Гремио» Жоао Педро сыграет с другим бывшим футболистом Серии А - Итурбе, а также, разумеется, с уругвайским форвардом Луисом Суаресом «Пистолеро», в представлениях не нуждающегося.