Защитник «Ювентуса» может усилить «Дженоа»

Вернувшийся в Серию А «Дженоа» ищет пути усиления состава, и в сферу интересов Альберто Джилардино вошел бельгийский защитник туринского «Ювентуса» Кони де Винтер. В последнее время он выступал в аренде в «Эмполи», но теперь может попробовать себя под началом другого специалиста.

Еще один игрок, заинтересовавший Джилардино - это Роберто Перейра, который сейчас имеет статус свободного агента после завершения трудовых отношений с «Удинезе». Об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что итальянский чемпионат Серии А возобновится девятнадцатого августа.