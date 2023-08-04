Дзенга: «Уход Лукаку «Интер» переживёт»

Экс-вратарь миланского «Интера» Вальтер Дзенга уже критиковал намерение Ромелу Лукаку покинуть команду, теперь же он выразил уверенность в том, что уход Лукаку не станет проблемой для «Интера» - дескать, клуб легко переживет это. Напомним, что бельгийский форвард собрался в туринский «Ювентус» - это само по себе прискорбно в глазах любого поклонника «Интера».

- Лукаку уйдет в «Ювентус». Но «Интер» легко переживет этот уход, как он пережил мой уход, уход Роналду, уход Моуринью. «Интер» важнее игрока, - цитирует слова Дзенги итальянское новостное агентство ITASportPress.