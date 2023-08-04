Дзенга: «Буффон влиял на футбол на протяжении 25 лет - это невероятно»

Бывший голкипер миланского «Интера» Вальтер Дзенга прокомментировал решение Джанлуиджи Буффона повесить перчатки на гвоздь в возрасте 45 лет. По словам Дзенги, Буффон влиял на футбол в течение четверти века, что само по себе вызывает восхищение.

- Он - легенда, он не такой голкипер, как остальные. Не могу сказать, лучший ли он за все времена, такие сравнения трудно проводить. Но он влиял на мировой футбол на протяжении четверти века, - цитирует слова Дзенги итальянское новостное агентство ITASportPress.

Последним клубом Буффона была «Парма», в которой он когда-то и начинал карьеру.