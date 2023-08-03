Обвиняемый в групповом изнасиловании Портанова сменил «Дженоа» на «Реджану»

Скандально известный итальянский защитник Маноло Портанова сменил клуб - он покинул «Дженоа» и перебрался в «Реджану», правда, пока что лишь на условиях аренды. Любопытно, что представляя игрока, спортивный директор «Реджаны» Роберто Горетти коснулся темы инкриминируемых Портанове преступлений, но заявил, что не считает его преступником, но и святым также, добавив, что клуб нуждается в игроке и не собирается заниматься лечением «душевных травм».

Напомним, что минувшей зимой Портановой интересовались даже некоторые клубы российской Премьер-лиги - в частности, московское «Торпедо» и самарские «Крылья Советов».