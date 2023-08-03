Итальянский журналист: Кокорину вряд ли дадут второй шанс в «Фиорентине»

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о будущем российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

Журналист отметил, что не знает, как «фиалки» поступят с форвардом, но ему вряд ли дадут второй шанс, ведь прошлый сезон он провел не в Англии, а на Кипре.

«Здесь никто не будет всерьез воспринимать его результаты в чемпионате Кипра. Все зависит от планов тренера, руководства команды и того, как футболист себя покажет», - приводит слова Франки «РБ Спорт».

Напомним, что в прошлом сезоне Кокорин выступал в «Арисе», где стал лучшим игроком чемпионата Кипра.

Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.