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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет подписать бразильского вратаря

03 Августа 2023 • 15:22 Комментировать

Голкипер бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Бенто имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом стало известно журналистам Calciomercato.

По данным источника, в подписании вратаря заинтересован миланский «Интер», который подыскивает усиление после продажи камерунца Андре Онана в «Манчестер Юнайтед». Бразильский клуб готов продать голкипера, если за него предложат десять миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии Бенто провел 16 поединков, в которых пропустил 19 мячей. В шести матчах голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Атлетико Паранаэнсе трансферы футбола - лето 2023 Бенто
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