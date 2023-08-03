«Интер» хочет подписать бразильского вратаря

Голкипер бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Бенто имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом стало известно журналистам Calciomercato.

По данным источника, в подписании вратаря заинтересован миланский «Интер», который подыскивает усиление после продажи камерунца Андре Онана в «Манчестер Юнайтед». Бразильский клуб готов продать голкипера, если за него предложат десять миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии Бенто провел 16 поединков, в которых пропустил 19 мячей. В шести матчах голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности.