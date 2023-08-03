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Чемпионат Италии. Серия А

Кесси согласовал контракт с «Аль-Ахли»

03 Августа 2023 • 15:22 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси договорился с «Аль-Ахли» Джидда об условиях контракта. По информации от журналиста Николо Скиры, 26-летний ивуариец согласился на контракт с большой зарплатой, который будет рассчитан до 2026 года.

Источник также сообщает, что главной целью «Аль-Ахли» на усиление опорной зоны изначально был Софьян Амрабат из «Фиорентины», от марокканец отклонил предложение саудовского клуба, так как ждёт действий от «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Барселона» собирается выручить за Кесси 30-35 миллионов евро. Прошлым летом полузащитник достался клубу бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фиорентина Аль-Ахли Джидда Франк Кесси Софьян Амрабат
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